- Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei, afirma prim-ministrul Florin Citu, care precizeaza, „ca sa inteleaga si PSD-istii”, ca asa creste puterea de cumparare. „Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei. In fiecare luna.…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut cu 1,9% in luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioara, la 3.492 lei, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, arata datele publicate, luni, de Institutul National…

- În luna mai 2021, salariul mediu net a fost de 3492 lei, cu 69 lei (-1,9%) mai mic decât în luna aprilie 2021, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica. Scaderea este pusa pe faptul ca în luna aprilie s-au acordat prime ocazionale (prime trimestriale,…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei in luna aprilie 2021, in crestere fata de luna precedenta cu 14 lei (+0,4%), valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei (8.671 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.790 lei), conform…

- In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%), arata Mediafax.…

