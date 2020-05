Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.294 lei in luna martie a acestui an, in crestere cu 2,9% (92 de lei) fata de luna precedenta si cu 7,1% comparativ cu martie 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Valorile cele mai mari ale castigului…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Castigul salarial mediu lunar pe economie in anul 2019 a constituit 7.356 de lei. In valoare nominala, salariul este cu 14,1% mai mare fata de anul 2018. In termeni reali, acesta a crescut cu 8,9%, arata datele Biroul National de Statistica, citate de IPN.