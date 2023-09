INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor în luna iulie, la 4.565 de lei, faţă de luna iunie ”In luna iulie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.317 lei, cu 47 lei (-0,6%) mai mic decat in luna iunie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.565 lei, in scadere cu 35 lei (-0,8%) fata de luna iunie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (10.584 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.546 lei)”, arata datele INS. Comparativ cu luna iulie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%. Indicele castigului salarial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

