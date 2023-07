Stiri pe aceeasi tema

- Economie 3156 lei, caștigul salarial mediu net la nivelul județului Teleorman, in luna aprilie 2023 iunie 23, 2023 09:47 In luna aprilie 2023, castigul salarial mediu nominal net la nivelul judetului Teleorman a fost de 3156 lei, mai mare cu 7.66 % (+ 242 lei) fata de cel inregistrat in luna aprilie…

- ”In trimestrul I 2023, numarul mediu de pensionari a fost de 4.983.000 persoane, in scadere cu 9.000 persoane fata de trimestrul IV 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.599.000 persoane, in scadere cu 5.000 persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie lunara…

- Castigul salarial mediu net in luna aprilie s-a ridicat la 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2-) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720…

- ”In luna aprilie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.311 lei, cu 21 lei (+0,3%) mai mare decat in luna martie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2%) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna mai la 10,6%, de la 11,2% in aprilie, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor de consum in luna mai 2023 comparativ cu luna aprilie 2023 este 100,64%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2023…

- Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii martie 2023 a fost in judetul Brasov de 199.175 persoane. Acesta a crescut cu 821 persoane comparativ cu luna anterioara, si a crescut cu 3.135 persoane comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent. In luna martie 2023 judetul Brasov se mentine pe locul…

- Salariile romanilor sunt printre cele mai mici din Europa, in ciuda exploziei prețurilor din ultima perioada. Potrivit informațiilor statistice, salariile variaza de la 2.706 lei, cele mai mici, pana la 9.923 de lei, funcție de locurile de munca.Au fost calculate și salariile pe care ar trebui sa le…

- Nivelul mai redus al aversiunii fața de risc a permis leului și altor monede din regiune, cu excepția celei maghiare, sa se aprecieze fața de euro. Cursul euro a scazut joi la 4,9305 lei, minimul ultimei luni, in condițiile majorarii ofertei inainte de data de 25 ale lunii, cand se achita taxele și…