INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut în ianuarie cu 3,3%, la 4.254 lei, faţă de luna decembrie 2022 ”In luna ianuarie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 6.831 lei, cu 276 lei (-3,9%) mai mic decat in luna decembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.254 lei, in scadere cu 144 lei (-3,3%) fata de luna decembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice, (10.041 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.412 lei)”, arata datele INS. Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 15%. Indicele castigului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna ianuarie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 6.831 lei, cu 276 lei (-3,9%) mai mic decat in luna decembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.254 lei, in scadere cu 144 lei (-3,3%) fata de luna decembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2022 cu 6,2% (cu 257 lei) la 4.398 lei, fata de noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.540 lei), iar cele…

- In luna decembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost de 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie 2022, anunța INS. Castigul salarial mediu net a fost 4.398 lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fața de luna noiembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4398 lei, in crestere…

- ”In luna decembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.398 lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- ”In luna decembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.398 lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu net in luna noiembrie a fost 4.141 lei, in crestere cu 133 lei (plus 3,3-) fata de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.329…

- ”In luna noiembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.679 lei, cu 218 lei (+3,4%) mai mare decat in luna octombrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.141 lei, in crestere cu 133 lei (+3,3%) fata de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- ”In trimestrul III 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 4.996.000 persoane, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul II 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.603.000 persoane, in scadere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie lunara…