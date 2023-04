Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.234 lei), iar cele mai mici in…

- ”In luna ianuarie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 6.831 lei, cu 276 lei (-3,9%) mai mic decat in luna decembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.254 lei, in scadere cu 144 lei (-3,3%) fata de luna decembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- ”In luna ianuarie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 6.831 lei, cu 276 lei (-3,9%) mai mic decat in luna decembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.254 lei, in scadere cu 144 lei (-3,3%) fata de luna decembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2022 cu 6,2% (cu 257 lei) la 4.398 lei, fata de noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.540 lei), iar cele…

- ”In luna decembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.398 lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- ”In luna decembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.398 lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu net in luna noiembrie a fost 4.141 lei, in crestere cu 133 lei (plus 3,3-) fata de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.329…

- ”In luna noiembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.679 lei, cu 218 lei (+3,4%) mai mare decat in luna octombrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.141 lei, in crestere cu 133 lei (+3,3%) fata de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…