INS: Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în aprilie, la 4.564 lei, faţă de luna martie 2023 ”In luna aprilie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.311 lei, cu 21 lei (+0,3%) mai mare decat in luna martie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2%) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.441 lei)”, arata datele INS. Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 15%. Indicele castigului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

