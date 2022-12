INS: Câştigul salarial mediu net a crescut în octombrie cu 5 lei, la 4.008 lei, faţă de luna septembrie 2022 ”In luna octombrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.461 lei, cu doar 4 lei (+0,1%) mai mare decat in luna septembrie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.008 lei, in usoara crestere, cu 5 lei (+0,1%) fata de luna septembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (9.427 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.238 lei)”, arata datele INS. Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 13,1%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a fost de 4008 lei in luna octombrie a acestui an, in usoara crestere, cu 5 lei (+0,1%) fata de luna septembrie 2022, iar cele mai mari valori au fost inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei - 9427 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Castigul salarial mediu net pe economie a crescut cu 1,8% (70 de lei) in septembrie fața de luna precedenta, la 4.003 de lei, potrivit datelor publicate vineri, 11 noiembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Sumele cele mai mari s-au inregistrat in activitatile privind fabricarea…

- ”In luna septembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.457 lei, cu 109 lei (+1,7%) mai mare decat in luna august 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.003 lei, in crestere cu 70 lei (+1,8%) fata de luna august 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat in septembrie la 4.003 de lei, in crestere cu 70 lei, respectiv 1,8%, raportat la luna precedenta. Salariile cele mai mari s-au inregistrat in activitatile privind fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului…

- Castigul salarial mediu net in luna august a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata de luna iulie 2022.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (9.395…

- Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fața de aceeași luna din 2021, insa inflația oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai…

- ”In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata de luna iulie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati…

- ”Castigul salarial mediu brut lunar ȋn anul 2021 a fost 5.535 lei, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.416 lei, in crestere cu 6,2% (+199 lei) comparativ cu anul precedent. Comparativ cu media pe economie, cele mai mari valori ale castigurilor salariale medii nete lunare …