Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei in luna aprilie 2021, in crestere fata de luna precedenta cu 14 lei (+0,4%), valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei (8.671 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.790 lei), conform datelor anuntate vineri de Institutul National de Statistica (INS).



In luna aprilie, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.804 lei, cu 19 lei (+0,3%) mai mare decat in luna martie 2021.



"In luna aprilie 2021, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul…