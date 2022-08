Stiri pe aceeasi tema

Institutul Național de Statistica a publicat datele pentru Trimestrul II, iar creșterea fața de Trimestrul I este de 2,1%. Fața de Trimestrul II din anul 2021, creșterea este de 5,3%.

Productia industriala din Romania a scazut, in luna iunie, atat comparativ cu luna anterioara, cu 4,7%, cat si cu aceeasi perioada din anul anterior, cu 2%, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost, in primul semestru din 2022, de 5,514 milioane, in crestere cu 133% fata de cel inregistrat in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 48,1% in iunie 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).

Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 46,6% in mai 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.

Sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 40,9% in mai, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce innoptarile au fost mai multe cu 36%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

In trimestrul I 2022 au fost date in folosinta 15.907 locuinte, in crestere cu 1.605 locuinte fata de trimestrul I 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.

In trimestrul I al anului, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 24,416 miliarde lei, in crestere cu 1,2%, comparativ cu trimestrul I 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.