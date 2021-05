Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de cazare turistica a scazut cu 1,9% in primul trimestru din acest an, fața de același interval din 2020, arata INS. Hotelurile au detinut 57,7% din total, pensiunile agroturistice...

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mica decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire a fost in 2020 cu 27,8% mai mica fata de anul precedent, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In anul 2020, hotelurile au detinut cea mai mare pondere (60,1%) in totalul capacitatii de cazare turistica…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire a fost in 2020 cu 27,8% mai mica fata de anul precedent, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In anul 2020, hotelurile au detinut cea mai mare pondere (60,1%) in totalul capacitatii de cazare turistica…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune,…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…