INS: Capacitatea de cazare turistică a crescut cu 5,3% în trimestrul II din 2022 Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a crescut in trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile au detinut o pondere de 59,6%, pensiunile agroturistice 15,3%, pensiunile turistice 10,7%, vilele turistice 4,2%, hostelurile 3,3%, motelurile 2,7%, cabane turistice 1,7% si celelalte tipuri de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica 2,5%. Hotelurile clasificate cu 3… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

