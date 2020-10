Capacitatea de cazare turistica a crescut, la 31 iulie 2020 comparativ cu perioada similara din anul anterior, cu 0,4% la numarul locurilor de cazare si cu 2,5% la total structuri de cazare turistica, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai multe hoteluri erau incadrate la categoria 3 stele (53,8% din total hoteluri), 4 stele (23,7%) si 2 stele (18,4%). Hotelurile cu 5 stele au fost in numar de 34 (cu 4 mai putine decat la 31 iulie 2019). Din numarul total de locuri in hoteluri, 45,6% au fost in hotelurile cu 3 stele, 28,4% au fost in hoteluri cu 4 stele, 20,5%…