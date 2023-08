Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1.I – 30.VI.2023, comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,8%, ca urmare a scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,2%) si industriei prelucratoare (-4,2%). Industria extractiva…

- Productia industriala a scazut cu 4,8% in primul semestru al anuluiProductia industriala pe serie bruta s-a redus cu 4,8%, in primele sase luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2022, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,7%, din cauza scaderilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,6%) si industria prelucratoare (-3,9%). Industria…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6-, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- „In perioada 1.I – 30.IV.2023, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,6%, ca efect al scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,4%) si industriei prelucratoare (-3,7%). Industria extractiva…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).