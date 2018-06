Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de locuinte terminate in Romania a urcat in primele trei luni din acest an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 1,9%, la 10.273, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in regiunile de dezvoltare Vest si Nord-Vest, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica…

- Numarul autorizatilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut in primele patru luni cu 10,3% fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, fiiind eliberate 11.852 avize, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Numarul autorizatilor…

- In perioada ianuarie-martie 2018 s-au eliberat 8.117 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 9,4%, fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „Cresteri s-au inregistrat…

- La sfarsitul anului trecut, lungimea totala a autostrazilor a fost de 763 de kilometri, in crestere cu 16 kilometri fata de totalul din 2017, care fusese de 747 de kilometri, reiese din datele transmise ieri de Institutul National de Statistica. „Din totalul drumurilor nationale, 31,5% (6.200 de kilometri)…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, comentand cele mai recente date ale INS, ca nu se poate vorbi despre scaderi salariale, ci de cresteri ale salariilor. "Sa lamurim un lucru: nu putem vorbi despre scadere. Vorbim despre cresteri salariale. Am citit raportul dat de Institutul…

- Mai multi alesi PNL propun infintarea unui centru educativ pentru minori si a unui centru de detentie pentru minori in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii, cheltuielile urmand sa fie suportate atat din bugetul de stat, cat si din bugetele consiliilor locale, potrivit unui proiect,…