INS aruncă bomba. A explodat numărul deceselor Numarul deceselor inregistrate in luna februarie a anului curent a fost cu aproape 6.000 mai mare fața de aceeași luna a anului trecut. De data aceasta nu mai este vorba despre Covid, ci despre consecințele blocarii accesului la tratamente. In urmatoarele luni se preconizeaza o creștere accelerata a morților, dat fiind faptul ca spitalele au […] The post INS arunca bomba. A explodat numarul deceselor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

