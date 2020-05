Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in Romania numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus se apropie vertiginos de 5.000, in tarile vecine situatia este mult mai buna in aceasta privinta. In total, in Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina si Republica Moldova, numarul celor infectati este de aproximativ 6.500....

- Ora de vara 2020. Mersul trenurilor CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 29 martie 2020 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, dar mersul trenurilor in vigoare nu se va modifica, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.…

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat, in 2019, 53,101 milioane tone, din care 14,156 milioane tone in ultimul trimestru, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.In transportul pe cai navigabile interioare au…

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din Republica Moldova a examinat situatia epidemiologica cu Covid-19 si a luat decizia de a suspenda zborurile spre Europa si de a inchide mai multe puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, se mentioneaza in documentul publicat de Moldpres.Astfel,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca mai multe puncte de frontiera de la granițele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Sebia vor fi inchise. „Pentru folosire eficienta...

- Romania, in topul țarilor UE cu cel mai insemnat avans economic in 2019. Irlanda a depașit toate așteptarile Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,1% in zona euro si o crestere de 0,2% in Uniunea Europeana in trimestrul patru 2019 comparativ cu trimestrul precedent. În rândul…

- Epidemia de coronavirus care a afectat Europa și Asia ar putea anula toate meciurile internaționale din luna martie din Europa, printre care și Islanda - Romania. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca…

- Veniturile Bulgariei de pe urma vizitatorilor straini au crescut usor, cu 0,4%, in 2019 pana la 3,7 miliarde euro, a anuntat miercuri Ministerul Turismului din tara vecina, citand datele furnizate de Banca Nationala a Bulgariei, transmite BTA, informeaza AGERPRES . Datele pentru luna decembrie 2019…