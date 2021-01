Stiri pe aceeasi tema

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere, proportia…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, cu 2,1% (serie bruta), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi. Scaderea Produsului Intern Brut al Romaniei pentru 2020 este estimata la 5%.…

- Starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita, intrucat medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, a declarat Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este…

- In timp ce state puternic dezvoltate sunt copleșite de explozia de cazuri COVID, obligandu-le la restricții drastice și carantina, alte țari, inclusiv națiunile in curs de dezvoltare, au reușit aproape sa elimine agentul patogen in interiorul granițelor. Bloomberg a analizat cifrele pentru a determina…

- Bugetul Romaniei are o gaura de peste 13 miliarde de euro, potrivit celor mai recente furnizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Antena 3. De asemenea, ultimele statistici indica o noua adancire a deficitului comercial, iar importurile de produse alimentare continua sa creasca. INS:…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,4%, in luna august 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, potrivit datelor publicate, luni, de Eurostat. In timp ce in Romania, lucrarile de constructii…