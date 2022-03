INS anunță prăbușirea puterii de cumpărare în România Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistica arata, in luna ianuarie a acestui an, o deteriorare accentuata a caștigului salarial real in raport cu prețurile de consum. Practic, puterea de cumparare a romanilor a intrat pe o panta descendenta, ultimele majorari ale prețurilor la combustibili și alimente anunțand o saracire dramatica a populației. Caștigul […] The post INS anunța prabușirea puterii de cumparare in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

