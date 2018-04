INS anunta astazi rata inflatiei pentru luna martie. Ajungem la 5%?

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a fost invitat, joi, alaturi de toti membrii Consiliului de Administratie BNR, in Comisia Economica si de Industrii de la Senat, pentru discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei. Purtatorul de cuvant al bancii centrale,…

- Rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu. "In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…