INS, anunț despre situația producției industriale Productia industriala (serie bruta) a crescut, in primul semestru al acestui an cu 4%, comparativ cu perioada similara din 2017, ca efect al cresterilor industriei prelucratoare (+5,1%) si industriei extractive (+2,5%),



Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a scazut cu 1,6%, informeaza Institutul National de Statistica.



Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, productia industriala s-a majorat cu 5,9%, datorita cresterilor industriei prelucratoare (+7,4%) si industriei extractive (+2,6%).… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

