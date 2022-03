Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitatile de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), cu un cuantum de 8.940…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in tehnologia informației, cu un cuantum de 8.940 lei, potrivit INS. Raportat la perioada ianuarie 2022 – decembrie 2021, salariul…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitatile de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), cu un cuantum de 8.940 lei,…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).

- In luna decembrie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 6.327 lei, cu 383 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3879 lei, cu 7,2% mai mult decat in luna decembrie a anului 2020, a anuntat, vineri, Institutul National de Statistica.

- Suceava se regasește in topul rușinii in ceea ce privește nivelul de salarizare. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, sucevenii sunt pe locul patru ca cel mai prost platiți intr-un clasament realizat pe fiecare județ. Astfel, salariul mediu net incasat in județul ...

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1.054.046 persoane, comparativ cu 1.034.265 persoane in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut, era la finele lunii octombrie 2021, de…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1,05 milioane de persoane, in ușoara creștere fața de perioada similara din 2020. Castigul salarial mediu brut, in București, era la finele lunii octombrie 2021, de 7.534 lei (6.955 lei in octombrie 2020), iar cel net de 4.612…