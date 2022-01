Stiri pe aceeasi tema

- Gazele naturale, uleiul comestibil si cartofii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul decembrie 2020 – decembrie 2021, preturile la gaze…

