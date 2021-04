INS: Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 1,3% în februarie 2021 “Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna februarie 2021, comparativ cu luna februarie 2020 a inregistrat o crestere, pe ansamblu, cu 1,3%, datorita cresterilor inregistrate la vanzarile de produse nealimentare(+7,1%) si la vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+1,1%). Comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate a scazut cu 9,1%”, potrivit INS. Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

