Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile din comert s-au majorat cu 12,6%, inainte de declanșarea crizei COVID-19 Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, serie bruta, a inregistrat o crestere cu 12,6%, in termeni nominali, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor Institutului National…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut in primele doua luni din 2020 cu 15,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent, in principal datorita activitatilor de servicii informatice si in tehnologia informatiei, arata datele publicate,…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, a inregistrat o crestere cu 12,6%, in termeni nominali, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a urcat pe serie bruta cu 3,2% in primele doua luni ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei, cu 13,7%, potrivit…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a urcat pe serie bruta cu 3,2% in primele doua luni ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei, cu 13,7%, potrivit…

- Afacerile din industrie s-au majorat cu 4,3%, in primele doua luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a rezultatelor inregistrate in industriile extractiva si prelucratoare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti, potrivit Agerpres.…

- Afacerile din sectorul serviciilor, prestate in principal catre companii, au crescut cu 10,6% in 2019, serie bruta, fata de anul anterior, ritm crescut fata de cel din 2018, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.In anul 2018, cifra de afaceri…

- Afacerile din sectorul serviciilor, prestate in principal catre companii, au crescut cu 10,6% in 2019, serie bruta, fata de anul anterior, ritm crescut fata de cel din 2018, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In anul 2018, cifra de afaceri din serviciile…