Atentionare MAE pentru Italia. Ce trebuie sa stie romanii care merg acolo

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in data de 8 martie 2023, va avea loc o greva nationala care va afecta transportul public in comun feroviar, metrou,… [citeste mai departe]