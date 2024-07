INS: A crescut numărul primirilor în unitățile de cazare Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Romania, inclusiv apartamente si camere de inchiriat, au crescut cu 2,5%, in primele cinci luni ale anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023. Și innoptarile au inregistrat un salt de 2,2%, arata datele comunicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit […] The post INS: A crescut numarul primirilor in unitațile de cazare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

