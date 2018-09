Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica a anunțat astazi ca turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie 2409,3 lei/persoana. In semestrul I 2018 numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 1273,4 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat…

- Potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Statistica, in studiul intitulat ”Condițiile de viața ale populației din Romania”, tot mai mulți oameni trebuie sa ia imprumuturi pentru a face fața cheltuielilor curente.

- Peste 6,858 milioane de sosiri au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele sapte luni ale acestui acest an, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara din anul trecut, 76,8% fiind ale turistilor romani, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele…

- In luna iulie, numarul turistilor cazati in Romania a crescut cu 2,8%, innoptarile cu 2,9%, iar in vami s-a inregistrat o crestere de 7% a vizitatorilor straini, in timp ce plecarile in strainatate a romanilor au fost cu 8,3% mai multe fata de iunie, potrivit datelor comunicate marti de INS.…

- In luna iunie 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat o crestere de 0,1%, in timp ce innoptarile au inregistrat o scadere de 1,0%, se arata in datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Serviciile medicale ieftine din Romania atrag turiștii straini, iar pe langa banii destinați pentru ingrijire, aceștia mai aloca sume consistente pentru baruri și restaurante sau cadouri. In medie, o persoana care vine in țara pentru tratament medical consuma 4.100 lei. Bisericile și manastirile din…

- In luna mai 2018, sosirile au insumat 1,02 milioane, in crestere cu 4,3% fata de mai 2017, iar innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, 1,92 milioane, in crestere cu 0,7%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. „Comparativ…

- In jumatate din regiunile din Romania, cele mai sarace chiar, un pensionar este capul gospodariei, arata Institutul National de Statistica (INS) in studiul „Coordonate ale nivelului de trai in Romania”.