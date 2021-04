INS: 900.300 persoane au participat la acţiunile organizate de agenţiile de turism în 2020 Numarul total de turisti participanti la actiunile organizate in anul 2020 de catre agentiile de turism cu activitate de organizare si de cele cu activitate intermediara a fost de 900.300, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.



Pentru activitatea de turism intern, turistii romani care au beneficiat de actiunile turistice organizate de agentiile de turism cu activitate de organizare au reprezentat 64,6% din numarul total de turisti care au calatorit cu acest tip de agentie. Turistii romani care au optat pentru activitatea de outgoing au reprezentat 34,3

