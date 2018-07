Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de sanatate a inregistrat anul trecut un numar de 58.600 de medici, in crestere usoara fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca unui medic i-au revenit in medie 335 de locuitori, releva datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, activitatea din sistemul …

- Sistemul de sanatate a inregistrat anul trecut un numar de 58.600 de medici, in crestere usoara fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca unui medic i-au revenit in medie 335 de locuitori, releva datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, activitatea din sistemul …

- Rata somajului in luna mai a acestui an a stagnat la 4,6%, date ajustate sezonier, acelasi nivel cu cel inregistrat in luna precedenta, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).

- In ciuda anunturilor Guvernului Dancila privind majorarea pensiilor din Romania, veniturile pensionarilor s-au dimiuat. O arata, cu cifre, un raport intocmit de Institutul National de Statistica.Citeste si: Vicepresedintele Parlamentului European, ATAC la Kovesi dupa ce a fost 'UITAT' pe lista…

- Rata inflației a continuat sa cresca și in luna aprilie, ajungand la 5,2 la suta, arata datele anunțate luni dimineața de Institutul Național de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit fructele și țigarile. A crescut și prețul gazelor. Preturile de consum in luna aprilie 2018 comparativ cu luna aprilie 2017 au crescut cu 5,2%.…

- Fenomenul imbatranirii populatiei este tot mai accentuat in fiecare an. Acest lucru este confirmat de Institutul National de Statistica intr-un studiu publicat joi. Medicina care a avansat influenteaza speranta de viata a populatiei. Cu toate acestea, cresterea numarului de batrani ii va afecta in special…

- Romania avea, la inceputul acestui an, 22,194 milioane de locuitori inregistrati oficial dupa domiciliu, in scadere cu circa 29.000 comparativ cu inceputul anului 2017, iar imbatranirea populatiei a accelerat, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).