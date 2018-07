Stiri pe aceeasi tema

- Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a a fost publicata pe admitere.edu.ro. Depunerea dosarelor de inscriere in unitatile de invatamant liceal in care candidatii au fost repartizati se va realiza intre 10 si 13 iulie.

- Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a are loc luni, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat se face in unitatile de invatamant liceal in care…

- Romania nu duce lipsa de slujbe disponibile, ci de forta de munca pe masura. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistica, pe piața exista acum mai multe locuri de munca decat la inceputul anului. Cele mai multe sunt în administrația publică, mai ales în sănătate,…

- O serie de date statistice oferite de Institutul National de Statistica arata ca numarul elevilor inscrisi la scoala in judetul Ialomita a scazut semnificativ in ultimii 17 ani. Astfel, daca in 2000 la nivelul judetului se aflau in evidentele scolilor peste 50 mii de elevi, anul trecut numarul elevilor…

- In urma discuțiilor din spațiul public care invoca drept o posibila caza a invalidarii referendumului local de la Sebeș neactualizarea listelor electorale, primarul Municipiului Sebeș a transmis adrese prin care solicita lamuriri catre Autoritatea Electorala Permanenta și Institutul Național de Statistica.…