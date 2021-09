Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de marfuri (inclusiv posta) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, o scadere de 6,7%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 20.500 tone la 19.100 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste…

- Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul semestru al acestui an, cu 26,5% comparativ cu perioada similara din 2020, respectiv de la 4.077.800 pasageri la 2.997.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Aeroporturile care au inregistrat cele…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in termeni nominali, in primul semestru fata de perioada similara din 2020, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 16,6%,…

- Productia industriala (serie bruta) a urcat in primele sase luni ale acestui an cu 16%, datorita cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (+17,8%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+12,9%), informeaza Institutul National de…

- Inmatricularile de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 32,8% in trimestrul 2 al acestui an fata de trimestrul II 2020, la 130.485 unitati, din care 28.938 sunt vehicule noi, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). “Inmatricularile…

