- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat in primul semestru al acestui an 24,74 milioane tone, din care 12,95 milioane tone in trimestrul al doilea, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In transportul pe cai…

- Transportul aerian de marfuri (inclusiv posta) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, o scadere de 6,7%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 20.500 tone la 19.100 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste…

- Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 6,5% in primul semestru din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, pe serie bruta, si cu 6,2% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal publicata marti de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul II din acest an, PIB-ul a…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primul semestru al acestui an, 1,287 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 25,7% (263.000 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primele trei luni ale anului in curs o scadere cu 3,1% fata de trimestrul I din 2020, volumul marfurilor descarcate crescand cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate s-a diminuat cu 6,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Scaderea…