INS: 2 milioane de turiști străini în primul trimestru. Cu ăștia rămânem! Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost in primul trimestru din 2020 de 1,975 milioane, in scadere cu 11,3% fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Sosirile vizitatorilor straini au provenit in majoritate din tari situate in Europa (94,5%), ponderea cea mai mare apartinand vizitatorilor din Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina si Ungaria. De altfel, primele 6 locuri, dupa ponderea in numarul total de sosiri, apartin unor tari situate… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

