- Peste 115.800 persoane inactive, respectiv forta de munca potentiala aditionala, doreau sa lucreze in 2019, in scadere cu 51,3% fata de anul anterior, insa aceste persoane fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, releva datele Institutului National de Statistica (INS), poreivit…

- Rata somajului in martie 2020 a crescut cu 0,7 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, ajungand la 4,6%, de la 3,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi. Conform INS, numarul somerilor BIM a crescut cu 58.000 de persoane (aproximativ…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie 2020 au scazut cu 4,5% fata de cele din luna februarie 2019, pana la 724.400, cele ale turistilor straini reprezentand 16,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise miercuri AGERPRES. …

- Din numarul total de sosiri în structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, cele ale turistilor români au reprezentat în luna februarie a acestui an 83,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). În ceea ce priveste sosirile turistilor…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 507 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani (3,752 milioane fata de 3,245 milioane persoane), arata Institutul Național de Statistica. Datele sunt importante avand in vedere faptul ca specialiștii…