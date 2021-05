INS: 1.037.697 salariaţi în Capitală, la finele lunii februarie 2021 Numarul salariatilor din Capitala era, la finele lunii februarie 2021, de 1.037.697 persoane, cu 3.055 angajati mai multi fata de luna precedenta, dar in scadere cu 10.221 comparativ cu februarie 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cei mai multi, respectiv 832.022 salariati, lucrau in servicii. Castigul salarial mediu brut a fost, la finele lunii februarie 2021, de 7.074 lei (6.776 lei in februarie 2020), iar cel net de 4.313 lei (4.124 lei in februarie 2020). Pe de alta parte, la data mentionata, in Bucuresti erau inregistrati 15.006 someri (15.050 in februarie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

