- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an incaltaminte in valoare de 332,9 milioane de euro, o suma cu 8,4% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Importurile de incaltaminte s-au cifrat…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in primul trimestru al acestui an cu 12,72%, forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in constructii, arata…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Direcția Județeana de Statistica a confirmat oficial ca, in primul trimestru al acestui an, caștigurile salariale obținute de angajații din județul Prahova au crescut semnificativ, fața de aceeași perioada a anului 2017. Cifrele reflecta, astfel, faptul ca deciziile…

- Numarul de locuinte finalizate in Romania a urcat in primele trei luni din acest an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 1,9%, la 10.273, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in regiunile de dezvoltare Vest si Nord-Vest, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica…

- Numarul locuintelor din Romania a continuat sa urce și in 2017, potrivit unei cercetari transmise luni HotNews.ro de catre Institutul Național de Statistica, dar precaritatea fondului locativ ramane o mare problema. Avem 8.97 milioane locuințe (la sfarsitul anului 2017, cu 47.600 mai multe) fata de…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Citește și: Lovitura DEVASTATOARE…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primul trimestru cu 9,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 16,99 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), scrie…

