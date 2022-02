Înrolarea în Armata Română. Ce salarii oferă MapN pentru soldați Cetațenii romani care vor sa se inroleze in armata Romaniei trebuie sa știe cateva lucruri esențiale. Ei pot deveni ofițer, maistru, militar, subogițer sau soldat dupa ce au absolvit o instituție de invaamant superior sau postliceal militar ori a unui curs de formare profesionala sau program de instruire a soldaților profesioniști. Ce trebuie sa faci […] The post Inrolarea in Armata Romana. Ce salarii ofera MapN pentru soldați appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MApN atrage atenția: Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor sunt false și circula in spațiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme. „In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea nr.…

- Cu toate ca in Romania serviciul militar obligatoriu a fost eliminat de la 1 ianuarie 2007, Legea pentru pregatirea populatiei, publicata in Monitorul Oficial pe 12.12.2006, are un Articol 1 prin care se prevede ca cetatenii romani au dreptul si obligatia sa apere Romania. In aceeasi lege sunt mentionate…

- Salarii in Armata 2022: Cat caștiga un militar sau un funcționar. Venituri mai mari pentru ofițeri, subofițeri și maiștrii militari Salarii in Armata 2022: Cat caștiga un militar sau un funcționar. Venituri mai mari pentru ofițeri, subofițeri și maiștrii militari La ultima raportare a Ministerului Apararii…

- Generalul Grigore Baștan, cetațean de onoare post-mortem al municipiului Buzau, este astazi o legenda pentru parașutiști, in special, și pentru Armata Romana in general, o legenda ale carei posibile chei de descifrare pot fi gasite intre filele volumului „Istoria parașutismului militar din Romania”,…

- Dincu: Armata Romana, pregatita și pentru cel mai rau scenariu. Nu va fi serviciul militar obligatoriu, doar stagiu voluntar Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina. Mai spune ca Armata Romana se pregateste pentru ce este mai rau,…

- Articolul VIDEO De ce Armata gasește greu voluntari. Tineretul crede ca inrolarea este egala cu pierderea unor libertați se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Armata Romana se intarește cu un contingent de aproape 800 de rezerviști, iar primele anunțuri de recrutare au fost lansate in vara anului…

- Armata Romana se intareste cu un contingent de aproape 800 de rezervisti, iar primele anunturi de recrutare au fost lansate in vara anului trecut. Nici jumatate dintre locuri nu s-au ocupat atunci, astfel ca a fost anuntata o noua selectie a voluntarilor.

- Ilie Nastase a dezvaluit la televizor ce pensie de militar are. Fostul mare jucator de tenis i-a facut soției sale un cadou impresionant cu ocazia onomasticei sale. Ilie Nastase și Ioana Simion au revenit la sentimente mai bune, dupa ce au fost din nou la un pas de divorț. Fostul mare jucator de tenis…