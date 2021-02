Stiri pe aceeasi tema

- Probe zdrobitoare legate de planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la care de Lucian Boncu, se regasesc in inregistrarile facute de DIICOT in dosarul in care liderul interlop a fost trimis in judecata pentru trafic de cocaina. Conform PRESSALERT.ro, anchetatorii…

- Dosarul in care DIICOT i-a trimis in judecata pentru trafic de cocaina și cocaina pe cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu s-a amanat, din nou, la Tribunalul Timiș. La sfarșitul lunii decembrie, cauza a fost amanata deoarece judecatorul de caz a fost in concediu medical. Procesul…

- Suparare mare printre inculpații din dosarul traficului de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu dupa ce Tribunalul Timiș a decis sa le inlocuiasca la șapte dintre ei arestul la domiciliu cu controlul judiciar. Asta dupa ce Boncu și Paul Ștefan s-au declarat de acord cu propunerea DIICOT de prelungire…

- Audieri maraton in dosarul sechestrarii din clubul Champion s din Timișoara in care liderul interlop Lucian Boncu și alți inculpați au fost trimiși in judecata pentru sechestrarea unui bucureștean acuzat ca a fraudat la jocuri de noroc. Inainte de inceperea termenului de astazi, avocatul Florin Kovacs…

- Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, a venit, astazi, la Tribunalul Timiș pentru a fi audiat in dosarul Champion’s in care liderul interlop Lucian Boncu și alții din gruparea sa au fost trimiși in judecata pentru sechestrarea unui bucureștean acuzat ca a fraudat jocurile de noroc. Cel care chefuia…