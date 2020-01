"Anchetatorii (...) au obtinut acces la informatii (ale Statului Major iranian) si au descoperit ca doua rachete (...) M1-TOR au fost trase in directia avionului dinspre nord", se spune in raportul publicat in noaptea de luni spre marti pe site-ul CAO.

"Efectul acestor (tiruri de) rachete asupra accidentului si analiza acestei actiuni sunt in curs de investigare", se mai spune in document, care confirma astfel o informatie a cotidianul The New York Times care a sustinut ca a identificat o inregistrare video ce arata ca doua rachete au fost trase in directia avionului.

Statul Major…