- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, despre declaratia comuna a Parlamentului, ca va include si elemente din sanctiunile impuse la nivelul Uniunii Europene și a precizat ca trebuie sa existe un blocaj total pe teritoriul Romaniei a firmelor rusesti. Presedintele PSD a afirmat, la sediul…

- Belarus ar putea trimite trupe in Ucraina pentru a sprijini invazia rusa a țarii. Acest lucru este raportat de Washington Post , citand o sursa de la Casa Alba. „Este clar ca Minsk este acum o „extensie” a Kremlinului”, a spus un oficial al administrației Biden. Armata din Belarus se poate alatura invaziei…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Dupa cele trei zile de la invazia armatei ruse in Ucraina, bilanțul este tragic: cel puțin 190 de persoane au murit și peste 1.100 au fost ranite, transmit autoritațile ucrainene. Viceprimarul Kievului, Mykola Povoroznyk, a declarat, duminica dimineața, ca forțele ucrainene controleaza situația in oraș.…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- Melitopol, unul dintre orașele mari ale Ucrainei, a fost cucerit de ruși. Dupa o noapte de bombardamente, vineri dimineața tancurile rusești au fost filmate pe strazile din centrul orașului. Este o noua lovitura grea pentru Ucraina, orașul Melitopol avand unul dintre cele mai mari aeroporturi din…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Ambasada Statelor Unite in Romania a postat, miercuri, un mesaj cu talc pentru Rusia, in contextul negocierilor intense, la nivel inalt, intre țarile NATO și Rusia, pentru detensionarea situației din Ucraina. Administratorii pagineii de Facebook a Ambasadei SUA au amintit niște episoade din istoria…