- Societatea COMVEX S.A. ConstantaSediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80 84, Jud. Constanta, cod postal 900900Capital social: 29.139.927,5 leiNumar total de actiuni: 11.655.971Cod Unic de Inregistrare: 1909360 CONVOCATOR Consiliul de Administratie al Societatii COMVEX S.A. Constanta prin Presedintele…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 34,05 milioane de euro in primele cinci luni, in scadere cu 40% fata de aceeasi perioada din 2021, cand insumau 56,9 milioane de euro, potrivit datelor Oficiului National al Registrului…

- Majoritatea companiilor din Romania, 75%, au ajustat sau vor ajusta salariile in raport cu inflatia sau cu un procent situat intre inflatie si cresterea planificata initial, in timp ce restul au decis sa mentina bugetul de cresteri salariale stabilit in 2021, releva rezultatele Barometrului de HR, realizat…

- Banca Spaniei a inregistrat unitatea locala a celei mai mari burse de criptomonede din lume, Binance, ca platforma de moneda virtuala cu proceduri impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Banca a precizat ca furnizorii inregistrați trebuie sa respectenormele privind spalarea banilor și finanțarea terorismului, dar a adaugat ca nu supravegheaza riscurile financiare și operaționaleale platformelor și ca includerea in registru nu implica o aprobare a activitaților sale…

- COMUNICAT DE PRESA Parlamentul a adoptat legea inițiata de PNL privind simplificarea etapelor pentru inregistrarea in registrul comerțului In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat un proiect

- ANAF: precizari despre inregistrarea in sistemul național privind factura electronica, RO e-factura. Cum se utilizeaza formularul ANAF – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov face precizari despre modalitatea de inscriere in registrul RO e-Factura. Sistemul național privind factura…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov aduce la cunostinta celor interesati faptul ca prin O.U.G 120/2021 a fost implementat sistemul național privind factura electronica in Romania. Formularul 084 „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind…