- Persoanele care desfașoara activitați liberale și independente sunt obligate sa se inregistreze in Spațiul Privat Virtual (SPV) de la 1 martie 2022. Inrolarea in Spațiul Privat Virtual al Fiscului va deveni obligatorie de la 1 martie, anul viitor, pentru persoanele juridice și persoanele fizice care…

- Inregistrarea in Spațiul Privat Virtual va deveni obligatorie incepand cu trimestrul doi al anului viitor. Codul de procedura fiscala va impune aceasta digitalizare forțata pentru oricine desfașoara o activitate economica.

- Ministerul de Finante aduce modificari Codului de procedura fiscala. Peste 58.000 de contribuabili beneficiaza de esalonari la plata in forma simplificata, obligatiile bugetare esalonate fiind de 12,7 miliarde de lei. “In prezent, ANAF are in derulare un proiect finantat prin Programul Operational Capacitate…

