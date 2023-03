Înregistrarea în sistemul de garanție-returnare s-a încheiat luni Ieri a fost ultima zi in care firmele care produc și comercializeaza bauturi imbuteliate apa racoritoare, bauturi spirtoase, bere, cidru sau vin s-au putut inscrie in baza de date a sistemului de garanție-returnare, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anunțat ieri ca prelungește cu un an sancțiunile impotriva Republicii Belarus, din cauza continuarii represiunii regimului de la Minsk la adresa opoziției, dar și pentru sprijinul acordat razboiului purtat de Rusia in Ucraina, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Armata israeliana a comunicat ca a interceptat si a doborat un aparat de zbor de mici dimensiuni, care zbura deasupra Fasiei Gaza, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Reprezentantul oficial al Grupului de Forțelor "Est" din armata Ucrainei, Serhi Cerevati, a anuntat, miercuri, ca trupele ucrainene au parasit orasul Soledar, din regiunea Donețk, relateaza RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Angajații Santierului naval Damen Mangalia au protestat ieri pentru a cincea zi, nemulțumiți ca angajatorul nu vrea sa le acorde o creștere salariala corelata cu rata inflației, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In Kiev și in imprejurimi s-au auzit explozii, la scurt timp dupa miezul nopții, in ziua de Anul Nou, au declarat mai multi martori pentru Reuters, iar serviciile de urgența au anuntat ca sirenele de raiduri aeriene se aud in toata Ucraina, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președinția ceha a propus o accedere in etape a Bulgariei și Romaniei in spațiul Schengen, in locul uneia depline și imediate, pentru a le debloca aderarea, afirma surse diplomatice, insa propunerea a fost insuficienta, anunța Euroactiv, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia da semne ca schimba strategia in atacurile din Ucraina. Forțele ruse "aplica lovituri masive" in Ucraina, a declarat marți ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mama regretatei vedete japoneze de reality show Hana Kimura, care s-a sinucis in mai 2020, a dat in judecata trei companii de televiziune, pe care le-a acuzat ca i-au impins fiica spre sinucidere, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…