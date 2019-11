Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in octombrie cea mai ridicata rata a inflației din Uniunea Europeana, de 3,2%, urmata de Ungaria cu 3% și Slovacia cu 2,9%, arata datele Eurostat, citate de Mediafax. Rata anuala a inflației din zona euro a fost de 0,7% in octombrie, in scadere fața de 0,8% in septembrie. Inflația…

- "Tematica fermei de familie este extrem de provocatoare. Disputele nu sunt doar intre dimensiunea fermelor, ca sunt mari sau ca sunt mici, ci cred ar trebui sa punem in aceasta dezbatere accentul asupra rezistentei fermelor. Din aceasta perspectiva, consider ca ferma de familie este, poate, forma…

- Investigația Rise Project despre Dan Barna și modul in care s-au plimbat niște bani europeni intre diverși amici și rude e surprinzatoare doar pentru cei care n-au urmarit niciodata fenomenul fondurilor europene in Romania. Romania primește bani de la Uniunea Europeana, pentru a se dezvolta, pentru…

- Ministerul Sanatații, prin persoana care detine portofoliul de ministru, a propus reducerea cu 81,3 milioane de lei a bugetului total alocat programelor naționale de sanatate publica in 2019, in condițiile in care Romania aloca cei mai puțini bani din Uniunea Europeana pentru sanatate, media la nivelul…

- DECLARATIE POLITICA : Dr. Viorica Chereches, deputat PNL de Maramures: „ Suferinta bolnavilor nu trebuie tranzactionata politic” Ministerul Sanatații, prin persoana care detine portofoliul de ministru, a propus reducerea cu 81,3 milioane de lei a bugetului total alocat programelor naționale de sanatate…

- In ceea ce privește relațiile bilaterale, președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca, dupa Brexit, vor fi importante actualizarea și aprofundarea parteneriatului strategic dintre Romania și Marea Britanie, care sa cuprinda atat aspecte economice, cat și privind securitatea, apararea și relațiile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 27 august a.c., la solicitarea partii britanice, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Boris Johnson. In cadrul convorbirii, au fost discutate, in principal, relatiile dintre Romania si Marea…

