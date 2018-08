Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 august, inregistrarea cererilor privind cetatenia romana insotite de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se va putea efectua exclusiv in baza programarii prealabile, utilizandu-se adresele de e-mail create pentru fiecare articol in parte, informeaza Autoritatea Nationala…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 30 iulie - 5 august: *** Incepand cu 1 august, inregistrarea cererilor privind cetatenia romana insotite de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se va putea efectua exclusiv in baza programarii prealabile, utilizandu-se…

- O editie bilingva romana-bengali cu versuri de Mihai Eminescu a fost lansata vineri, la Editura Cununi de stele, Carmen Musat-Coman apreciind ca volumul este, intr-o masura, "o bijuterie". "Oare cum suna Eminescu in limba lui Tagore? Cartea de fata este cumva bijuterie. Bineinteles ca…

- UPDATE ora 18:18 Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, miercuri, in legatura cu informatiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul persoanei retinute la Moscova, ca institutia a solicitat clarificari cu privire la acest subiect si, din datele obtinute, persoana vizata ‘detine si cetatenie…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, cu acte romanești in regula. Dansul a obținut astazi cetațenia. Cel puțin se arata pe pagina de Facebook a primarului Sectorului 1 din București, Dan Tudorache, care a ținut sa-l felicite cu aceasta ocazie.

- Fostul Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a primit astazi cetațenia României. Informația a fost confirmata pe Facebook de catre Dan Tudorache, primarul Sectorului Unu, București. Potrivit lui Tudorache, Petru Lucinschi a fost astazi la primarie fiind însoțit…

- Un barbat cu cetatenie romana si germana, acuzat ca a detinut peste sapte mii de monede si peste opt sute de bunuri arheologice din patrimoniul national, sustrase din situri arheologice din Constanta si Tulcea, a fost trimis in judecata,...

- Pierre Hassner, expert francez in relatii internationale si ganditor impotriva violentei, razboiului si totalitarismului, a murit la 26 mai 2018, la Paris, a anuntat Institutul de Studii Politice din Paris, citat de AFP la 27 mai 2018, conform Agerpres.ro. S a nascut in Romania, la Bucuresti, in 1933,…