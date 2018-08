Înregistrarea cererilor privind cetăţenia română, exclusiv în baza programării prealabile De la 1 august, inregistrarea cererilor privind cetatenia romana insotite de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se va putea efectua exclusiv in baza programarii prealabile, utilizandu-se adresele de e-mail create pentru fiecare articol in parte, informeaza Autoritatea Nationala pentru Cetatenie (ANC). Inregistrarea se va face la sediul ANC din Bucuresti, str. Smardan nr. 3, sector 3. ANC precizeaza ca se mentin prevederile dispozitiilor anterioare cu privire la obligativitatea programarii prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetatenia romana (formulate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 30 iulie - 5 august: *** Incepand cu 1 august, inregistrarea cererilor privind cetatenia romana insotite de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se va putea efectua exclusiv in baza programarii prealabile, utilizandu-se…

- Cea de-a 58-a editie a Cursurilor de Vara de limba, cultura si civilizatie romaneasca are loc la Bucuresti, in perioada 23 iulie - 6 august, adunand studenti din 18 tari, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- EDU.RO REZULTATE TITULARIZARE 2018: Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, cei peste 31.000 de candidati inscrisi la concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante in invatamantul preuniversitar vor afla rezultatele marti. Acestea vor fi afisate la sediile…

- UPDATE ora 18:18 Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, miercuri, in legatura cu informatiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul persoanei retinute la Moscova, ca institutia a solicitat clarificari cu privire la acest subiect si, din datele obtinute, persoana vizata ‘detine si cetatenie…

- Fostul Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a primit astazi cetațenia României. Informația a fost confirmata pe Facebook de catre Dan Tudorache, primarul Sectorului Unu, București. Potrivit lui Tudorache, Petru Lucinschi a fost astazi la primarie fiind însoțit…

- APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatorului post: 1 post economist in cadrul Biroului Contabilitate. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții: Condiții generale: a) Sa dețina cetațenie romana, cetațenie a altor state membre ale…

- In fiecare an, in perioada Evaluarii Naționale, se vorbește despre școlile mari, de renume, pline ochi de elevi. Anul acesta am ales sa mergem sa facem un reportaj la o școala gimnaziala din București cu profil sportiv, care deși se afla in Capitala Romaniei, prin clase bate vantul, iar elevii prezenți…

- O acțiune de control a ANSVSA care a vizat carnea congelata a dus la aplicarea a peste 140 de amenzi și conficarea a peste 1.700 de kilograme de carne. Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a verificat 1.742 de obiective, dintre care 153 de unitati de transare a carnii,…