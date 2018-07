Inregistrare VIDEO cu executanţi ai Statului Islamic care au ucis patru turişti străini Sapte turisti straini pe bicicleta, veniti sa infrunte stramtorile celebrului drum din Pamir, au fost loviti duminica de o masina si atacati de barbati inarmati in regiunea Danghara, la 150 de kilometri sud de capitala Dusanbe.



Doi americani, un elevetian si un olandez au fost ucisi. Un elvetian si un olandez au fost raniti, iar o turista franceza a scapat nevatamata. Dupa ce au evocat initial pista unui accident rutier, autoritatile din fosta republica sovietica au anuntat ca suspectii ”aveau cutite si arme de foc” si ca un turist a fost ranit cu o arma alba, potrivit news.ro.



Atacul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

