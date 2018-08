Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa un tragic accident produs in Dambovița, la Bolovani, apar detalii șocante! Imediat dupa ce patru frați s-au rasturnat cu mașina, in zona au ajuns mai mulți cunoscuți ai copiilor. Unul dintre ei a sunat la 112 pentru a cere ajutor de la Ambulanța. Persoana care a sunat la serviciul…

- Copilul in varsta de 8 ani, ranit in accidentul de la Bolovani, a fost transportat la spital de un binefacator. Post-ul Copilul grav ranit la Bolovani a fos dus la spital de un binefacator. Salvarea nu a avut mașina disponibila apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un copil de 8 ani a juns la spital in coma, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat intr-un sant. Accidentul a avut loc in localitatea Bolovani, din judetul Dambovita. In autoturismul care s-a rasturnat in afara partii carosabile erau patru persoane.

- Trei femei si un copil au ajuns la spital in urma unui accident rutier care s a produs marti pe DN 1, intre localitatile Comarnic si Gura Beliei, in care au fost implicate doua autoturisme, relateaza Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu, unul…

- Femeia, intr-o incercare disperata de a se sinucide, si-a turnat pe corp o substanta inflamabila, dupa care si-a dat foc. Apropiatii familiei povestesc ca femeia obisnuia sa bea, lucru ce ducea de multe ori la certuri cu sotul. Aceasta a ajuns la spital, cu rani foarte grave pe o suprafata considerabila…

- Descoperire incredibila in mașina unui șofer in varsta de 30 de ani, care și-a pierdut viața in urma unui accident produs in noaptea de duminica spre luni, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste.

- Un copil de patru ani a murit la spital otravit cu ciuperci. In stare grava ramane internata sora lui de opt ani, dar si parintii acestuia. Familia, originara din Floresti, a consumat ciuperci culese din padure.PUBLIKA.

- Accident de circulație, marți dimineața, pe drumul ce leaga Timișoara de Reșița. Un copil minor și tatal lui au ajuns la spital, dupa ce un șofer a intrat intr-o depașire riscanta și a pierdut controlul volanului la revenirea pe sensul lui de mers.