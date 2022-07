Stiri pe aceeasi tema

Aproximativ o suta de muncitori romani si ucraineni s-au batut vineri la o ferma de capsuni din Rostock, Germania, potrivit Adevarul. Trei persoane au fost grav ranite si au fost transportate la spital. A fost nevoie de interventia politistilor din doua orase pentru a opri scandalul.

"Costul uman" al bataliei de la Severodonetk, un oras strategic din estul Ucrainei, este "inspaimantator", a declarat luni presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in contextul in care rusii si-au intarit controlul acolo in ultimele zile fara a reusi, totusi, sa cucereasca in intregime aceasta…

Serviciul de Securitate al Ucrainei a reușit sa intercepteze o conversație dintre doi invadatori. Potrivit Unian și discuției telefonice, ocupanților de la punctele de control din regiunea Herson, temporar ocupata, li se permite sa impuște civili.

Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii apropiați ai președintelui Volodimir Zelenski, califica afirmațiile Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, ca Polonia ocupa chiar acum vestul Ucrainei drept „o halucinație ruseasca".

Oficialii ucraineni au anuntat „inchiderea tuturor comunicatiilor" in zonele ocupate de rusi regiunea de sud a Hersonului, scrie Reuters.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine cu o prima reacție la cererea de demisie depusa de șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Esaulenco. Potrivit șefului statului, „este o mișcare fireasca", discutata anterior.

Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa organizeze joi o noua reuniune publica cu privire la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, in lumina "deteriorarii continue a situatiei umanitare", au indicat luni surse diplomatice, noteaza AFP preluat de agerpres.

Federația Rusa planuia sa doboare un avion de pasageri deasupra Rusiei sau Belarusului și apoi sa acuze armata ucraineana și statele care furnizeaza armament Ucrainei, a declarat duminica un oficial din Serviciul de Securitate al Ucrainei, potrivit unei publicații ucrainene.